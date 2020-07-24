Огромная вышка для прыжков банджи рухнула в море в Хельсинки

Огромная вышка для прыжков банджи рухнула в море в Хельсинки
Вышка рухнула прямо в море. Фото: yle.fi

В парке Кайвопуйсто в Хельсинки рухнула 150-метровая вышка для прыжков банджи. Конструкция упала в море.

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения в семь часов утра, пишет yle.fi. Как рассказал дежурный пожарный Кари Урсин, основание вышки не выдержало нагрузки.

Причина аварии выясняется. Не исключено, что конструкция рухнула из-за погодных условий. Над южной частью города проходил грозовой фронт.

Достать вышку из воды предстоит владельцу. Процесс, по оценкам спасателей, займет от нескольких часов до нескольких дней. Вероятно, придется разбирать конструкцию прямо в море, так как поднять её целиком будет проблематично.

Никто в результате падения вышки не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нью-Йорке обрушился трехэтажный дом. Здание находилось на реставрационных работах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вышка для прыжков море обрушение хельсинки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Концертный марафон ко Дню ВМФ покажут онлайн и по ТВ
На Netflix вышло продолжение хита «Будка поцелуев»
Из-за толстеющих туристов в лодках Венеции сократили число пассажиров
Огромная вышка для прыжков банджи рухнула в море в Хельсинки
Британия и США заявили, что Россия проводит испытания оружия в космосе
Харламов приехал в Петербург и пошутил про свой развод
Писательница Татьяна Толстая раскритиковала Собчак
Куда поехали Петербургские абоненты Tele2 после снятия карантинных ограничений