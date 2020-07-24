Огромная вышка для прыжков банджи рухнула в море в Хельсинки

В парке Кайвопуйсто в Хельсинки рухнула 150-метровая вышка для прыжков банджи. Конструкция упала в море.

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения в семь часов утра, пишет yle.fi. Как рассказал дежурный пожарный Кари Урсин, основание вышки не выдержало нагрузки.

Причина аварии выясняется. Не исключено, что конструкция рухнула из-за погодных условий. Над южной частью города проходил грозовой фронт.

Достать вышку из воды предстоит владельцу. Процесс, по оценкам спасателей, займет от нескольких часов до нескольких дней. Вероятно, придется разбирать конструкцию прямо в море, так как поднять её целиком будет проблематично.

Никто в результате падения вышки не пострадал.

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