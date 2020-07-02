В Нью-Йорке рухнул трехэтажный дом

В Нью-Йорке рухнул трехэтажный дом
Идет разбор завалов. Фото: Reuters

Происшествие случилось в районе Бруклин.

В обрушившемся здании находился фитнес-центр. Но, к счастью, людей в нем не было, поскольку такие заведения в настоящее время закрыты из-за ограничительных мер, связанных с пандемией.

Правда, одному мужчине все же не повезло — он оказался ранен в результате обрушения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает Fox News.

По словам местных жителей, трехэтажное здание находилось на реставрационных работах. Одна из очевидцев трагедии рассказала, что услышала сильный шум и крики людей. Также, был замечен дым.

Разбираться в причинах обрушения будет полиция. Сейчас выясняются все обстоятельства. Спасатели проводят разбор завалов, чтобы исключить вероятность наличия новых жертв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проверяет обрушение балконов дома на Кирочной.

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