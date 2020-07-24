Петербургских чиновников в пятницу отпустят с работы пораньше

Петербургские чиновники из-за репетиции парада ко Дню ВМФ 24 июля смогут уйти с работы пораньше. Сократить рабочий день также рекомендовано всем горожанам.

Отправиться домой чиновники смогут в 16:00. На час раньше также отпустят сотрудников некоторые подведомственных учреждениях, пишет «Мойка78» со ссылкой на один из комитетов Смольного.

Рабочий день у части петербуржцев в пятницу сокращен из-за генеральной репетиции Главного военно-морского парада. Улицы, набережные и мосты начнут перекрывать в 17:00. В частности, для репетиции разведут Литейный, Троицки, Дворцовый и Благовещенский мосты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 июля улицы Петербурга перекроют из-за концерта ко Дню Военно-Морского флота. Так, для проезда будут закрыты участки Миллионной улицы, набережной Зимней канавки и Певческого проезда.