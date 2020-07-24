Подписчики раскритиковали пирсинг дочери Гузеевой

Лариса Гузеева решила в своем Instagram поздравить дочь с Днем ангела. Наибольшее внимание поклонников актрисы привлекла серьга в носу девушки.

Звезда редко показывает детей в личном блоге, однако иногда все же делает исключения. В комментариях под портретным снимком многие пользователи отметили, что девушка очень похожа на мать. Но нашлись и те, кому внешность Гузеевой младшей по вкусу не пришлась, пирсинг только усугубил ситуацию.

«Сегодня Именины моей дочери Ольги!», — написала телеведущая.

Одна из подписчиц написала, что ей бы за серьгу в носу «влетело от мамы». Другой пользователь намекнул, что серьги в носу обычно носит «крупный рогатый скот».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Ларисы Гузеевой. Она рассказала, что стала замечать внимание мужа к худым подружкам.