Подписчики раскритиковали пирсинг дочери Гузеевой

Подписчики раскритиковали пирсинг дочери Гузеевой
Лариса Гузеева поделилась фото дочери. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева решила в своем Instagram поздравить дочь с Днем ангела. Наибольшее внимание поклонников актрисы привлекла серьга в носу девушки.

Звезда редко показывает детей в личном блоге, однако иногда все же делает исключения. В комментариях под портретным снимком многие пользователи отметили, что девушка очень похожа на мать. Но нашлись и те, кому внешность Гузеевой младшей по вкусу не пришлась, пирсинг только усугубил ситуацию.

«Сегодня Именины моей дочери Ольги!», — написала телеведущая.

Одна из подписчиц написала, что ей бы за серьгу в носу «влетело от мамы». Другой пользователь намекнул, что серьги в носу обычно носит «крупный рогатый скот».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Ларисы Гузеевой. Она рассказала, что стала замечать внимание мужа к худым подружкам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм лариса гузеева


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе
Покупатель без маски плюнул в кассира из-за отказа в обслуживании в ...
Оставленная на плите кастрюля стала причиной пожара в доме на Дачном проспекте
В ВОЗ сообщили о рекордном приросте случаев Covid-19 за сутки
Подписчики раскритиковали пирсинг дочери Гузеевой
Во Всеволожском районе Mazda насмерть сбила 18-летнюю девушку, идущую по ...
Массовая драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась задержанием
Суббота в Петербурге начнется с дождей