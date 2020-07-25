Финляндия откроет границы для россиян не раньше 25 августа

Финляндия откроет границы для россиян не раньше 25 августа
Хельсинки. Фото: unsplash

Финское правительство продлило запрет на въезд в страну до конца августа. Исключением стали несколько стран, не входящих в Шенгенскую зону, а также для ряда неевропейских стран.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Пограничную охрану страны, Финляндия продлили ограничения на въезд в страну до 25 августа. Власти сделали ограничения для пяти европейских стран, которые не попадают под Шенген, в том числе Андорры и Кипра. Также запрет не распространяется на девять неевропейских стран, среди которых Япония и Южная Корея. Россия в эти списки пока не попадает.

На сегодняшний день в Финляндию могут попасть из 15 шенгенских стран.

Власти также вернули в список стран, из которых нельзя попасть в Финляндию, Словению, Австрию, Швейцарию, Алжир и Австралию. Причиной этому стал рост числа зараженных коронавирусом в них.

Эти ограничения вступают в силу с 27 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии объяснили, в каком случае границы для России вновь будут открыты.

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