«Компьютерный мастер» починил ноутбук пенсионерке за 200 тысяч рублей

Задержанный может быть причастен к целой серии подобных преступлений. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Задержанный может быть причастен к целой серии подобных преступлений. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой мошенника, который потребовал за ремонт двух ноутбуков 200 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 июля в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на улице Партизана Германа в Красносельском районе. По словам женщины, у нее сломалось два ноутбука, в связи с чем она вызвала на дом мастера по ремонту техники. Объявление с его номером она нашла в почтовом ящике.

Мастер пришел к ней домой, успешно починил ноутбуки, а за свою работу потребовал 200 тысяч рублей.

«Пенсионерке ничего не оставалось, как только отдать деньги», — сообщают правоохранители.

Уже после ухода мужчины она поняла, что попалась на удочку мошенника. Полиция открыла уголовное дело по статье о мошенничестве.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 26-летнего уроженца Челябинска. Полиция считает, что он может быть причастен к целой серии подобных преступлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали одного из автоподставщиков, которые развели пенсионера на 70 тысяч.