«Компьютерный мастер» починил ноутбук пенсионерке за 200 тысяч рублей

&#171;Компьютерный мастер&#187; починил ноутбук пенсионерке за 200 тысяч рублей
Задержанный может быть причастен к целой серии подобных преступлений. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Пожилая жительница Петербурга стала жертвой мошенника, который потребовал за ремонт двух ноутбуков 200 тысяч рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 июля в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на улице Партизана Германа в Красносельском районе. По словам женщины, у нее сломалось два ноутбука, в связи с чем она вызвала на дом мастера по ремонту техники. Объявление с его номером она нашла в почтовом ящике.

Мастер пришел к ней домой, успешно починил ноутбуки, а за свою работу потребовал 200 тысяч рублей.

«Пенсионерке ничего не оставалось, как только отдать деньги», — сообщают правоохранители.

Уже после ухода мужчины она поняла, что попалась на удочку мошенника. Полиция открыла уголовное дело по статье о мошенничестве.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — 26-летнего уроженца Челябинска. Полиция считает, что он может быть причастен к целой серии подобных преступлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали одного из автоподставщиков, которые развели пенсионера на 70 тысяч.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мошшеничество новости спб обман пенсионеров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский депутат получил штраф за акцию на Малой Садовой
Добычей грабителя на проспекте Ветеранов стали 100 рублей
«Компьютерный мастер» починил ноутбук пенсионерке за 200 тысяч рублей
В Кудрово нашли труп мужчины с темным прошлым
Доктор Мясников рассказал, что делать при бессоннице
Финляндия откроет границы для россиян не раньше 25 августа
Под Всеволожском ночью тушили пожар в частном доме
В Петербурге выпустят тематические «Подорожники» в честь Дня ВМФ