В Петербурге задержали одного из автоподставщиков, которые развели пенсионера на 70 тысяч

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали одного из автоподставщиков, которые убедили пенсионера, что он своим авто повредил зеркало на их Audi и потребовали с него 70 тыс. рублей.

Жертвой злоумышленников стал 80-летний мужчина. 12 июля он обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что припарковал свою машину марки Hyundai Verna во дворе дома на Маршала Жукова. В этот момент к нему подошли трое неизвестных и заявили, что он якобы попал в ДТП и повредил зеркало на их их черной Audi А6. Мужчина отдал деньги, а после понял, что не мог совершить ДТП и обратился к правоохранителям.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, позже выяснилось, что Audi была взята в аренду.

В настоящее время полиция ищет остальных злоумышленников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали серийных автоподставщиков, обманувших жертву на 1,5 млн.