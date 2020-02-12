В Петербурге поймали серийных автоподставщиков, обманувших жертву на 1,5 млн

В Петербурге поймали серийных автоподставщиков, обманувших жертву на 1,5 млн Задержанные в конце января в Петербурге автоподставщики оказались причастны к целой серии преступлений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, следствие установило причастность задержанных к еще двум эпизодам автоподстав, произошедших летом и осенью прошлого года.

По данным следствия, мошенники работали по одной схеме. Они инсценировали наезд на одного из соучастников перед автомобилистами. В это время один из них представлялся очевидцем и просил вернуться на место ДТП.

«Пострадавший» представлялся правоохранителем и заявлял, что у него разбились дорогостоящие часы. Для избежания ответственности за ДТП от водителя требовали передать деньги в качестве компенсации за поврежденное имущество.

Летом в Выборгском районе города автоледи на Mercedes передала автоподставщикам 1 млн рублей. А осенью на Петроградской стороне водитель Volkswagen Touareg отдал злоумышленникам 2,5 млн рублей.

На злоумышленников завели несколько уголовных дел о мошенничестве. Подозреваемых арестовали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ликвидирована группа автоподставщиков-лжеполицейских.