На европейскую часть России надвигается похолодание

На европейскую часть России надвигается похолодание
Ожидается похолодание. Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре предупредили жителей европейской части России о похолодании в начале августа.

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, рассказал о погоде в европейской части страны в начале последнего месяца лета.

По словам Вильфанда, которые приводит ТАСС, первоначальные расчеты синоптиков говорят о возможном понижении температуры в первых числах августа на западе России.

Однако синоптик отметил, что россияне особо не замерзнут — похолодание будет не слишком сильным.

Вместе с тем Вильфанд подчеркнул, что это лишь предварительный прогноз, который будет уточняться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе. По его словам, последний месяц лета отличится аномальным теплом. Осадков особо не будет — возможны только кратковременные дожди.

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