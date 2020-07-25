В Выборге заложили киль сторожевого корабля «Пурга»

В Выборге Ленобласти прошла церемония закладки киля пограничного судна проекта «Ермак», которое будет нести вахту в Арктике.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», в субботу на Выборгском судостроительном заводе заложили киль пограничного сторожевого корабля 1 ранга «Пурга», ледового класса. Торжественную церемонию посетил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Судостроители построят корабль по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз», которое является одним из ведущих отечественных конструкторских бюро. Судно отличается высоким ледовым классом. современным вооружением, высоким классом автоматизации и высоким уровнем комфорта команды. Все это позволит судну нести круглогодичную службу на просторах арктических морей России.

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