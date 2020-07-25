Минздрав дал прогноз по ситуации с COVID-19 на осень

Минздрав дал прогноз по ситуации с COVID-19 на осень
Россия начинает медленно выходить из коронавирусной пандемии. Фото: Pixabay

В Минздраве заявили, что этой осенью не ожидается большого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов полагает, что все же некоторый рост заболеваемости возможен, поскольку в этот сезон, когда начинается учеба в школах и вузах, создаются все условия для распространения воздушно-капельных инфекций. Речь идет, в том числе, и о коронавирусе, сообщает РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Россия начинает медленно выходить из коронавирусной пандемии, однако эпидемиологическая обстановка в некоторых регионах по-прежнему напряженная.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики считают, что вторая волна коронавируса может оказаться опаснее первой. Британские ученые считают, что уже этой зимой уровень смертности в мире будет крайне высоким – даже выше, чем сейчас.

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