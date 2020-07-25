Пропавшего олимпийского чемпиона из Петербурга нашли мертвым в Подмосковье

Пропавшего олимпийского чемпиона из Петербурга нашли мертвым в Подмосковье
Александр Иваницкий умер на 83-м году жизни. Фото: wikipedia

В Московской области найдено тело олимпийского чемпиона по вольной борьбе 1964 года Александра Иваницкого. Волонтеры искали его три дня.

Новость о смерти известного спортивного журналиста, комментировавшего Олимпиаду 1980 года, сообщили в поисковой организации «Лиза Алерт», волонтеры которой занимались поиском пропавшего.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, тело 82-летнего бывшего спортсмена в реке в Подмосковье. Его достали из воды уже мертвым. Предварительно, причиной смерти Иваницкого стало утопление.

Источник также отмечает, что смерть мужчины не носит криминального характера.

Александр Иваницкий родился в 1937 году в Донецкой области. В детстве он переехал в Ленинград. В 17-летнем возрасте он начал заниматься борьбой и уже через месяц выиграл городской чемпионат по самбо. Он участвовал на Олимпийских играх 196 года в Токио. Стал четырехкратным чемпионом мира, чемпионом СССР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли пропавшего восьмилетнего мальчика.

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