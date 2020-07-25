В Петербурге 4-летний ребенок мог снова заразиться коронавирусом

Отрицательные результаты тестирования у малыша вновь сменились на положительные.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета выявили вероятность повторного инфицирования у маленького ребенка. Однако, пока точно утверждать, что заражение произошло второй раз, нельзя.

Ребенок поступил в стационар месяц назад и получал соответствующее лечение. Позднее, тесты становились отрицательными, что говорило о победе над болезнью. Однако, спустя время, снова проявился положительный результат.

Врачи предполагают, что дело может быть в основной болезни малыша — раке крови. Вероятно, что количество коронавирусных клеток на какое-то время уменьшилось в организме, в связи с чем тесты не смогли его распознать. А позднее, из-за состояния иммунной системы, патоген опять начал активное распространение. Об этом сообщает «КП-Петербург».

В любом случае, выяснить, что же послужило причиной такого случая, достаточно проблематично. К тому же, ребенок уже отправился из медицинского учреждения домой.

Известно, что дети не входят в группу риска из-за COVID-19, но это не значит, что он не может представлять для них опасности. Инфицирование может вызвать Кавасаки-подобный синдром. Его течение может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему и в некоторых случаях даже приводить к летальному исходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус подтвердили у 179 петербуржцев за сутки.