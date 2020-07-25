В Петербурге банда серийных автоугонщиков отправится под суд

Судьбу злоумышленников, которые сообща похищали чужую собственность, решит Красносельский районный суд.

Всего добычей угонщиков стали 6 иномарок общей стоимость около 3,5 миллионов рублей.

Правоохранительным органам удалось установить, что преступления совершались с июля по август 2017 года в нескольких районах Северной столицы. Машины угонялись с помощью определенных технических средств, а после отправлялись на стоянку во дворы на улице Стойкости. Чтобы не попасться, угонщики меняли номерные знаки на транспортных средствах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего было украдено 6 машин марок Hyundai и Kia в Красносельском и Кировской районах Петербурга.

Участников банды полицейские задержали еще 24 августа 2017 года. В тот период было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о краже и подделке номерных знаков.

Все необходимые материалы дела, совместно с обвинительным заключением по отношению к задержанным, уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

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