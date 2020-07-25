В Петербурге школьница, отравившаяся алкоголем, сбежала из больницы

В Петербурге школьница, отравившаяся алкоголем, сбежала из больницы
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.

Инцидент произошел в четверг, 23 июля. В полицию поступил сигнал о том, что в одно из медицинских учреждений доставили 16-летнюю девочку. Стало известно, что она отправилась этанолом и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В больницу ее забрали из квартиры в Выборгском районе. Однако, девушка не захотела оставаться в стенах стационара и решила его самостоятельно покинуть, не дождавшись соответствующего разрешения от лечащего врача. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы.

Позднее, выяснилась и другая информация. Дело в том, что данная школьница находилась в федеральном розыске из-за того, что она сбежала и пропала без вести. Стоит отметить, что в больницу ее забрали как раз таки из дома по месту жительства.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге школьница попала в больницу с острым отравлением этанолом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
отравление побег из больницы школьница


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиции Петербурга удалось предотвратить массовую драку армян и азербайджанцев
Ловрен пройдет медосмотр в Лондоне перед переходом в «Зенит»
Врач рассказал о предпосылках к раку желудка
Футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России во время празднования победы
Семак прокомментировал победу в финале Кубка России
В Петербурге школьница, отравившаяся алкоголем, сбежала из больницы
«Зенит» обыграл «Химки» и стал обладателем Кубка России
Ученые создали прибор для мгновенного выявления коронавируса