В Петербурге школьница, отравившаяся алкоголем, сбежала из больницы

Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.

Инцидент произошел в четверг, 23 июля. В полицию поступил сигнал о том, что в одно из медицинских учреждений доставили 16-летнюю девочку. Стало известно, что она отправилась этанолом и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В больницу ее забрали из квартиры в Выборгском районе. Однако, девушка не захотела оставаться в стенах стационара и решила его самостоятельно покинуть, не дождавшись соответствующего разрешения от лечащего врача. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на экстренные службы.

Позднее, выяснилась и другая информация. Дело в том, что данная школьница находилась в федеральном розыске из-за того, что она сбежала и пропала без вести. Стоит отметить, что в больницу ее забрали как раз таки из дома по месту жительства.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге школьница попала в больницу с острым отравлением этанолом.