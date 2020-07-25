Семак прокомментировал победу в финале Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в финале Олимп Кубка России с «Химками».

«Конечно, у меня екнуло сердце, когда мяч в конце игры попал в штангу наших ворот. Напряжение держало до самого финального свистка. Надо забивать – тогда и играть проще. Как бы то ни было, трудовая и абсолютно заслуженная победа», – сказал наставник «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

В финальном матче Олимп-Кубка России «Зенит» обыграл подмосковные «Химки». Встреча прошла в Екатеринбурге. В финале сине-бело-голубые обыграли «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте матча. Нападающий «Зенита» реализовал пенальти.

«Зенит» выиграл Кубок страны в пятый раз в истории. Команда Семака оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок в одном году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.