Каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста в Калининском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером, 25 июля, на севере города.

При невыясненных обстоятельствах машина каршеринга наехала на велосипедиста, проезжавшего в этот момент рядом с пешеходным переходом на пересечении Светлановского и Луначарского проспектов. Об этом сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Причины аварии неизвестны, как и то, в каком состоянии находится пострадавший. На опубликованном в соцсети видео заметно, что на месте происшествия находится карета скорой помощи.

Позднее, в комментарии написал еще один очевидец ДТП. Он сообщил, что проезжал рядом с этим местом в 7 часов вечера и видел, как участники аварии пожимают друг другу руки. Также, было отмечено, что велосипед остался цел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе «Скандинавия» ДТП с фурой и легковушкой спровоцировало пробку.