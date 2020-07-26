Среди ночи спасатели эвакуировали 16 жильцов из горящего дома на Учебном переулке

В момент случившегося в квартире никого не было. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В момент случившегося в квартире никого не было. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга среди ночи случился пожар. Спасатели тушили квартиру жилого дома.

Возгорание случилось в воскресенье, 26 июля, в доме №8 на Учебном переулке. Прибывшие сотрудники противопожарных служб были вынуждены вскрыть дверь для того, чтобы попасть в объявшую огнем квартиру. В помещении никого не оказалось.

Как сообщил портал 78.ru, во время пожара из дома были эвакуированы 16 жильцов.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Всеволожском ночью тушили пожар в частном доме. На месте происшествия работали шесть спасателей 147 пожарной части Ленобласти.