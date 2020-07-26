На Московском проспекте водитель Toyota сбил пенсионера, идущего по «зебре»

На Московском проспекте водитель Toyota сбил пенсионера, идущего по &#171;зебре&#187;
Мужчина попал под колеса иномарки, находясь в зоне регулируемого пешеходного перехода. Фото: Pixabay

В Московском районе Северной столицы водитель иномарки сбил пенсионера, который переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дорожный инцидент случился накануне вечером, 25 июля, недалеко от дома №190 на Московском проспекте. Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти, 45-летний водитель за рулем авто марки Toyota сбил 79-летнего мужчину.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина насмерть сбила пешехода на зебре на Волхонском шоссе. Человек скончался на месте от полученных травм. По словам местных жителей, в этом районе часто случаются ДТП на «зебрах». Также они отмечают проблему с освещением в этом месте.

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