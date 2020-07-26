На Балтийском бульваре ночной дрифтер на Lexus снес ограждение

На Балтийском бульваре ночной дрифтер на Lexus снес ограждение
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе города на Неве Lexus протаранил дорожное ограждение. Молодой водитель решил подрифтить. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и эвакуатор.

Дорожный инцидент случился в субботу, 25 июля, на углу улицы Маршала Казакова и Балтийского бульвара. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Желание подрифтить обернулось против лихача. Иномарка снесла забор, после чего припарковалась на разделительной полосе. У легковушки была повреждена передняя часть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте водитель Toyota сбил пенсионера, идущего по «зебре». Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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