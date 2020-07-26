Стали известны подробности ночного пожара в доме на Учебном переулке

Петербургские спасатели потушили пожар в квартире на Учебном переулке. Стали известны подробности случившегося.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье, 26 июля, в доме №8/1. Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о пожаре поступил дежурному части в 0:23. В квартире выгорела кухня площадью 9 «квадратов».

К месту происшествия оперативно прибыли 16 сотрудников пожарно-спасательной части на четырех спецмашинах. К 0:52 открытое горение было ликвидировано.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пожара из дома на Учебном переулке были эвакуированы 16 жильцов.