Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов

Гузеева выложила в аккаунте фото, на котором ей 30 лет, и где она запечатлена, по собственному признанию, когда не позировала. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Гузеева выложила в аккаунте фото, на котором ей 30 лет, и где она запечатлена, по собственному признанию, когда не позировала. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева назвала кинокартину, которую считает самым худшим фильмом. При этом сама актриса играет в нем главную роль.

Звезда выложила в своем Instagram-аккаунте фото, на котором ей 30 лет. В комментариях под снимком одна из подписчиц вспомнила фильм «Соперницы», высоко оценив роль Гузеевой. Однако сама артистка с этим не согласилась.

Указанный фильм телеведущая назвала худшей картиной всех времен и народов. Пользователи Сети возразили Гузеевой и рассказали, с каким удовольствием смотрела на игру любимой актрисы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева отреагировала на возмущения по поводу ее появлений без средств индивидуальной защиты. Поклонников возмутило, что телеведущая ходит без медицинской маски.