Гузеева резко отреагировала на возмущения по поводу ее появлений без маски

Гузеева резко отреагировала на возмущения по поводу ее появлений без маски
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Поклонники не понимают, почему во время съемок она не носит средства индивидуальной защиты.

Об этом стало известно 29 мая. Телеведущая Лариса Гузеева выложила очередное фото в своем Instagram-аккаунте. Под ним звезда оставила комментарий по поводу своего появления на съемках без маски и перчаток. Россияне пишут, что переживают за телеведущую, которой приходится контактировать с множеством людей. Они боятся, что Гузеева заболеет из-за своей работы.

Телеведущая пояснила, что такова специфика работы «в телевизоре».

«Если кому-то кажется, что я его соседка или подружка — он ошибается»,

— добавила телеведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева обругала матом москвичей, гуляющих с семьями в карантин. Телеведущая отметила, что улицы были заполнены толпами горожан, все вышли на прогулку. И добавила, что никто не заботится не только о самих себе, но и об окружающих.

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