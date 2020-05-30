Гузеева резко отреагировала на возмущения по поводу ее появлений без маски

Поклонники не понимают, почему во время съемок она не носит средства индивидуальной защиты.
Об этом стало известно 29 мая. Телеведущая Лариса Гузеева выложила очередное фото в своем Instagram-аккаунте. Под ним звезда оставила комментарий по поводу своего появления на съемках без маски и перчаток. Россияне пишут, что переживают за телеведущую, которой приходится контактировать с множеством людей. Они боятся, что Гузеева заболеет из-за своей работы.
Телеведущая пояснила, что такова специфика работы «в телевизоре».
«Если кому-то кажется, что я его соседка или подружка — он ошибается»,
— добавила телеведущая.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева обругала матом москвичей, гуляющих с семьями в карантин. Телеведущая отметила, что улицы были заполнены толпами горожан, все вышли на прогулку. И добавила, что никто не заботится не только о самих себе, но и об окружающих.