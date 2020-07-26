Мужчина с топором поджег дом в СНТ «Изумрудное»

В СНТ «Изумрудное» Киришского района Ленинградской область полностью сгорел одноэтажный садовый дом. Очевидцы утверждают, что видели на месте незнакомого мужчину с топором.

В полицию 25 июля поступило сообщение о пожаре на участке по улице Лунной. Спасти садовый дом от огня не удалось. Здание сгорело полностью. Владельцем постройки был 58-летний мужчина, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению задержан 37-летний безработный. Полиция полагает, что он пришел с топором к дому, поджег его и вернулся к себе домой.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе сгорел автомобиль Dodge. Неизвестный облил машину горючей жидкостью и поджег её.