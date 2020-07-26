В Глобицах пожарные более часа тушили квартиру

Спасатели прибыли к месту происшествия на одной спецмашине. Фото: Pixabay

Спасатели прибыли к месту происшествия на одной спецмашине. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в квартире жилого дома. Спасатели боролись с огнем больше часа.

Возгорание случилось сегодня под утро, 26 июля, на улице Героев в деревне Глобицы. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:59.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил помещение на площади 25 квадратных метров. Пламя тушили четыре сотрудника пожарно-спасательной части, прибывшие к месту происшествия на одной спецмашине.

Огонь был ликвидирован в 05:17. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти загорелись две хозяйственные постройки, дом и два автомобиля. Площадь пожара составила почти 500 квадратных метров.