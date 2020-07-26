Сериал «Чики» обвинили в пропаганде феминизма и ЛГБТ

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма. С жалобой в полицию и Роскомнадзор обратилась общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец.

Баранец призывает привлечь к административной ответственности онлайн-платформу more.tv, которая обеспечивает свободный доступ к сериалу. Она уверена, что «Чики» созданы как социальная кампания для привлечения внимания к «Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма».

«Много внимание в сериале уделено гомосексуальной половой ориентации несовершеннолетнего сына Жанны (мальчик переодевается в девочку, наносит макияж», демонстрируется одобрительное и равнодушное отношение матери к такому поведению сына», — говорится в заявлении Баранец, опубликованном в Instagram-аккаунте уполномоченного по защите семьи.

Баранец указала на то, что мужчины в сериале — сутенеры, бывшие уголовники, бандиты или безвольные личности. Такие образы, по её мнению, пропагандируют феминизм и возбуждают ненависть или вражду к группе лиц по признакам пола.

Сериал «Чики» рассказывает историю четырех проституток, которые решили начать свой бизнес. Главные роли исполнили Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова. Премьера первого сезона состоялась на платформе more.tv. Сериал получил высокие оценки зрителей и критиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мороженое «Радуга» обвинили в пропаганде ЛГБТ.