Производитель мороженого «Радуга» опроверг связь с ЛГБТ

Символика мороженого «Радуга» не имеет отношения к ЛГБТ. Об этом заявил вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминова.

«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал он «РИА Новости».

Бениаминов добавил, что «Чистая линия» продолжит производить мороженое как символ радости. Однако, если будет издан соответствующий акт, компания подчинится.

В пропаганде ЛГБТ «Радугу» обвинила глава Союза женщин России Екатерина Лахова. На символику мороженого она пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи рабочей группы по поправкам в Конституцию.

«Это косвенно, но это все-таки заставляет наших детей привыкать к этому цвету, к тому флагу, который вывешивался на данном посольстве [посольстве США в Москве — прим. ред.]», — заявила Лахова.

Глава Союза женщин призвала Путина дать поручение Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе.

Традиционная радуга включает семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Во флаге ЛГБТ отсутствует голубой.