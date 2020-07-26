Telegram тестирует функцию видеозвонков на IOS

Telegram тестирует функцию видеозвонков на IOS
В Telegram появились новые функции. Фото: unsplash.com

Разработчики мессенджера Telegram в тестовом режиме запустили функцию видеозвонков. Для этого приложение необходимо обновить до последней версии — 6.3.

Функция доступна для пользователей устройств c операционной системой IOS. Для того чтобы активировать её, необходимо открыть Debug-меню, а затем включить Experimental Feature.

Дозвониться до другого человека пользователь сможет только, если у его собеседника также активирована функция видеозвонков.

Новая версия Telegram также предусматривает отправку крупных файлов размером до 2 гб и возможность установки видеоаватара. Теперь пользователи могут вместо фото использовать в профиле видеозапись.

Дополнительные опции также появились в разделе «Люди рядом». Если собеседник напишет через раздел «Люди рядом», пользователь сможет видеть, как далеко он находится. При начале чата в данном разделе также высветить приветственный стикер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчики WhatsApp работают над улучшением функции поиска. В приложении может появиться возможность поиска по дате.

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