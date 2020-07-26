Эксперт рассказала, как сохранить молодость кожи

Для этого нужно правильно питаться, обратив внимание на фрукты и овощи.

Доктор Рупи Ожла рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранить молодость кожи. Ее советами делится таблоид Sun. Она отметила, что на состояние кожи очень влияет то, что человек ест. Поэтому нужно отказаться от пищи богатой железом – например, от красного мяса. Их стоит заменить фруктам и овощами, в которых много растительных веществ. Чем меньше человек употребляет белка, тем меньше вырабатывается гормон роста – он и отвечает за ускорение возрастных изменений.

«Все сводится к моим принципам здорового питания: в основном растения, качественные жиры (орехи и семена), употребление еды с высоким содержанием волокон и цельной необработанной пищи»,

— добавила врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали опаснейший овощ при артрите. Они не рекомендует употреблять пациентам помидоры – они губительно сказываются на здоровье.