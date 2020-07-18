Эксперты назвали опаснейший овощ при артрите

Они не рекомендует употреблять пациентам помидоры – они губительно сказываются на здоровье.

Специалисты рассказали, какие продукты лучше не есть при артрите. Об этом сообщает издание Express. Эксперты уверяют, что если не придерживаться диеты, то можно ухудшить свое самочувствие. При артрите советуют отказаться в первую очередь красного мяса, потому что оно вызывает накопление мочевой кислоты в суставах. Что касается овощей, то нужно отказаться от помидоров – они негативно сказываются на здоровье пациентов с артритом. Дело в том, что в них содержится соланин, влияющий на возникновение воспалений, отеков и болей в суставах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургском порту задержали почти 19 тонн помидоров, зараженных томатной молью. По факту выявленного нарушения возбуждены дела об административном правонарушении.