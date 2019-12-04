В петербургском порту задержали почти 19 тонн помидоров, зараженных томатной молью

В порту Петербурга задержали почти 19 тонн томатов. Зараженные плоды могли появиться на прилавках магазинов Северной столицы.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля инспектор ведомства заметил на томатах характерные признаки заражения южноамериканской томатной молью. Обнаруженное подтвердили специалисты ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, по факту выявленного нарушения возбуждены дела об административном правонарушении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что проверку Россельхознадзора не прошли тушенка, форель и сгущенка. Товары прибыли из Белоруссии.