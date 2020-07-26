В Москве похищенный мужчина выпрыгнул из багажника машины прямо на ходу

После удара о землю он потерял сознание.

Все случилось еще 24 июля, но кадры с места происшествия стали доступны только сейчас. В Москве на улице Мусы Джалиля трое человек подошли к двум мужчинам и потребовали отдать 60 тысяч рублей за аренду машины. После этого обоих затолкали в багажник автомобиля и повезли их в неизвестном направлении, пишет РЕН ТВ. На третьем транспортом кольце одному из похищенных удалось открыть багажник и выпрыгнуть на дорогу – в результате удара о землю он потерял сознание.

На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. У него диагностировали перелом черепа, многочисленные ссадины и ушибы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что свидетель заявил о похищении человека на Обуховской обороны.