Свидетель заявил о похищении человека на Обуховской обороны

Накануне в Петербурге объявили план «Перехват». Введен он был после того, как свидетель сообщил о возможном похищении человека на проспекте Обуховской обороны.

В полицию Невского района утром 22 июля поступило сообщение от очевидца. Он рассказал, что около 8:40 между домами 49 и 51 по проспекту Обуховской обороны двое неизвестных силой посадили мужчину в автомобиль. Затем машина скрылась.

Полицией был объявлен план «Перехват». Около 9 утра у дома 109 по Витебскому проспекту остановили автомобиль Kia Rio. За рулем находился один из подозреваемых. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Устанавливаются и разыскиваются другие лица, причастные к произошедшему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину судят за попытку похитить и убить 70-летнего бизнесмена.