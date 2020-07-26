Похищенного из роддома младенца вернули россиянке

Ребенка обнаружили в квартире у жительницы Калмыкии.

Ребенка, которого похитили из роддома в Ростовской области в ночь с 24 на 25 июля, вернули в семью. Похитительницу удалось оперативно задержать сотрудникам правоохранительных органов – малыша отыскали в течение суток. В преступлении обвиняют 40-летнюю жительницу Калмыкии – именно у нее в квартире обнаружили ребенка. В отношении гражданки возбудили уголовное дело из-за похищения человека. По предварительным данным, она пошла на преступление из-за выкидыша. Женщина планировала увезти малыша в Яшалту.

Сейчас ребенка вернули родной матери, а злоумышленницу задержали. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве похищенный мужчина выпрыгнул из багажника машины прямо на ходу.