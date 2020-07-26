Коронавирус перенес 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Такое происходит впервые за десять лет выхода сериала.

Об этом стало известно сегодня, 26 июля. Обо всем сообщается на сайте The Hollywood Reporter. 11 сезон сериала «Ходячие мертвецы» должен был выйти в октябре 2020 года. В связи с пандемией коронавируса создатели решили перенести премьеру на 2021 год. Все дело в том, что снимать в сложившейся ситуации было нельзя, сценаристам приходилось общаться с актерами дистанционно и такую работу сложно назвать продуктивной.

Отмечается, что подобное происходит с «Ходячими мертвецами» впервые за десять лет. Обычно новые серии зрители смотрели каждый год в октябре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что состоялась премьера сериала «Дивный новый мир» по роману Хаксли. Создатели экранизации отмечают, что картина не копирует сюжет книги, а лишь является его интерпретацией.