Дайнеко рассказала, что не может вернуться на родину

Певица вместе с дочерью находится в Америке из-за пандемии коронавируса.

Певица Виктория Дайнеко написала пост о том, как застряла в Нью-Йорке во время пандемии, и опубликовала его в Instagram-аккаунте. Она отметила, что не может вернуться на родину на протяжении четырех месяцев. На руках у артистки тем временем маленькая дочка. К публикации Дайнеко прикрепила снимок, где она улыбается на Бруклинском мосту. Певица уверена, что некоторые ей завидуют, но подчеркнула, что нет ничего хуже, чем оказаться вдали от дома в такое время.

«Быть запертой в чужой стране одной с ребенком — это не то, чему бы вы хотели завидовать»,

— отметила Дайнеко.

Она призналась, что несколько раз пыталась улететь, но не получалось. Дайнеко попросила пустить их домой. Спустя время артистка удалила пост, но его скриншоты все еще гуляют по сети.

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