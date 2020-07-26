В Португалии создали маску, нейтрализующую коронавирус

В Португалии создали маску, нейтрализующую коронавирус
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Pixabay

Она уничтожает частницы инфекции, попадающие на поверхность ткани.

Группа ученых из Лиссабона рассказали о необычной разработке. Об этом сообщает La Razon. Защитная маска, над которой работали специалисты, способна нейтрализовать частицы коронавируса, попадающие на ее поверхность. Такого эффекта удалось добиться благодаря нескольким водонепроницаемым слоям. Саму маску делают из инновационной ткани со специальным покрытием.

Для того, чтобы проверить защитное средство, его окунали в раствор с молекулами коронавируса и практически все они были уничтожены уже через час. Стирать такую маску можно около 50 раз, так что она многоразовая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист оценил роль защитной маски при пандемии. Шанс заразиться падает примерно на 50%, уверен специалист.

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