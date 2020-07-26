Инфекционист оценил роль защитной маски при пандемии

Инфекционист оценил роль защитной маски при пандемии
Маски нужно носить каждому - это снижает риск заражения. Фото: unsplash.com

Шанс заразиться падает примерно на 50%, уверен специалист.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, какова роль защитной маски во время пандемии коронавируса. Он отметил, что нельзя просто носить ее и больше ни о чем не переживать – маска влияет на снижение риска заражения, но не является стопроцентной гарантией. Защитное средство снижает риск передачи инфекции примерно на 50%, передает телеканала «Царьград».

Фаучи подчеркнул, что на этот счет в разных странах мнение отличается. Британцы убеждены, что маска помогает в 85% случаев, а вот американцы настроены не так оптимистично. При этом однозначных данных нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева и Элджей сначала приняли коронавирус за простуду. Коронавирус у Элджея проявился как обычное простудное недомогания.

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