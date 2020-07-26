Гузеева опровергла слухи о своей работе на «Доме-2»

Артистка не собирается переходить на телеканал ТНТ.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем сообщает издание URA.RU. Актриса Лариса Гузеева прокомментировала слухи, согласно которым она собирается стать ведущей реалити-шоу «Дом-2». Ее ответ был коротким и резким — актриса не хочет переходить на ТНТ. То же подтвердила телеведущая Ксения Бородина.

Напоминаем, что сейчас на «Дом-2» ищут нового ведущего. Не важен ни пол, ни возраст – главное, чтобы кандидат смог «заткнуть за пояс» Ольгу Бузову и Ксению Собчак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов. В комментариях под снимком одна из подписчиц вспомнила фильм «Соперницы», высоко оценив роль Гузеевой. Однако сама артистка с этим не согласилась.