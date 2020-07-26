Гузеева опровергла слухи о своей работе на «Доме-2»

Гузеева опровергла слухи о своей работе на &#171;Доме-2&#187;
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Артистка не собирается переходить на телеканал ТНТ.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем сообщает издание URA.RU. Актриса Лариса Гузеева прокомментировала слухи, согласно которым она собирается стать ведущей реалити-шоу «Дом-2». Ее ответ был коротким и резким — актриса не хочет переходить на ТНТ. То же подтвердила телеведущая Ксения Бородина.

Напоминаем, что сейчас на «Дом-2» ищут нового ведущего. Не важен ни пол, ни возраст – главное, чтобы кандидат смог «заткнуть за пояс» Ольгу Бузову и Ксению Собчак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов. В комментариях под снимком одна из подписчиц вспомнила фильм «Соперницы», высоко оценив роль Гузеевой. Однако сама артистка с этим не согласилась.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом-2 лариса гузеева тнт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве от коронавируса скончались 13 человек
Седокова призналась, что ее пытались изнасиловать в детстве
Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Гузеева опровергла слухи о своей работе на «Доме-2»
Дайнеко рассказала, что не может вернуться на родину
Жирков может остаться в «Зените» еще на один сезон
Интернет-омбудсмен прогнозирует рост цен на доступ к Сети
На Светлановском в ДТП пострадал мотоциклист