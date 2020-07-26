В Москве от коронавируса скончались 13 человек

В Москве от коронавируса скончались 13 человек
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Инфекция унесла жизни 13 тысячи россиян.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем сообщили в столичном оперативном штабе. В Москве за прошедшие сутки скончались 13 человек – у них были положительные тесты на коронавирус, а также диагноз пневмония. Всего в столице из-за инфекции погибли 4411 человек. Город продолжает занимать первое место среди регионов страны по количеству зараженных. Санкт-Петербург тем временем находится на пятом место по заболеваемости.

Напоминаем, что всего в России успели заболеть более 812 тысяч человек, из них большая часть уже выздоровели. Летальных исходов – 13 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист оценил роль защитной маски при пандемии. Шанс заразиться падает примерно на 50%, уверен специалист.

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