Актер Гоша Куценко прокомментировал обвинения в домогательствах

Он считает, что девушка решила так пропираиться.

Об этом стало известно 26 июля. Актер Гоша Куценко выложил в своем Instagram-аккаунте ролик, в которой комментирует обвинения в домогательствах. Он считает, что девушка, заявившая о подобном, всего лишь хочет славы. Куценко добавил также, что уже год пишется сценарий на тему харассмента и ему подсказали «шикарный комедийный эпизод».

Напоминаем, что несколько дней назад в TikTok появилось видео, в котором девушка рассказывает о приставаниях 50-летнего артиста, у которого есть жена и трое детей. Она отметила, что мужчина звал ее в отель якобы пить чай. Девушка пыталась назначить встречу в публичном месте, но Куценко отказывался.

«У этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов», — добавила блогерша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Куценко послал фанатам мощный виртуальный жест.