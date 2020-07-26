Актер Гоша Куценко прокомментировал обвинения в домогательствах

Актер Гоша Куценко прокомментировал обвинения в домогательствах
Гоша Куценко. Фото: @goshakutsenko/ Instagram

Он считает, что девушка решила так пропираиться.

Об этом стало известно 26 июля. Актер Гоша Куценко выложил в своем Instagram-аккаунте ролик, в которой комментирует обвинения в домогательствах. Он считает, что девушка, заявившая о подобном, всего лишь хочет славы. Куценко добавил также, что уже год пишется сценарий на тему харассмента и ему подсказали «шикарный комедийный эпизод».

Напоминаем, что несколько дней назад в TikTok появилось видео, в котором девушка рассказывает о приставаниях 50-летнего артиста, у которого есть жена и трое детей. Она отметила, что мужчина звал ее в отель якобы пить чай. Девушка пыталась назначить встречу в публичном месте, но Куценко отказывался.

«У этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов», — добавила блогерша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Куценко послал фанатам мощный виртуальный жест.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гоша куценко домогательства обвинения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семья Майданова переболела коронавирусом
Гагарина раскрыла секрет своего похудения на 30 килограммов
Актер Гоша Куценко прокомментировал обвинения в домогательствах
В Москве от коронавируса скончались 13 человек
Седокова призналась, что ее пытались изнасиловать в детстве
Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Гузеева опровергла слухи о своей работе на «Доме-2»
Дайнеко рассказала, что не может вернуться на родину