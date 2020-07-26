Гагарина раскрыла секрет своего похудения на 30 килограммов

Артистка назвала пять продуктов, которые ей помогли в борьбе с лишним весом.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем певица Полина Гагарина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что после родов весила 80 килограммов, но уже спустя некоторое время ей удалось вернуться в форму. Артистка похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам: бурому рису, овощному салату, воду, яблокам и морепродуктам.

Гагарина убеждена, что нужно пить воду перед приемом пищи, а также отдавать предпочтение овощам и морепродуктам с высоким содержанием белка. Во время разгрузочных дней певица ела в основном яблоки. Сейчас артистка продолжает ограничивать себя и старается не есть жирное, сладкое и калорийное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем. Многословностью в обсуждении данной темы артистка не отличилась.