Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем

Многословностью в обсуждении данной темы артистка не отличилась.

Известная российская певица Полина Гагарина первый раз решилась высказаться на тему расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Журналисты не упустили шанса расспросить певицу о подробностях личной жизни во время ее подготовки к выступлению на празднике для выпускников, который накануне прошел в парке Горького в Москве.

Подробно ответить Гагарина не решилась, сказав, что «лучше слов за нее скажут ее дела». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

На вопрос о том, как при таком сложном графике певица со всем справляется, последовал ответ, что главным источником счастья для нее являются дети — 12-летний Андрей и 3-летняя Мия. Материнство поддерживает и вдохновляет артистку.

Напомним, Гагарина состоит в браке с Исхаковым с 2014 года. Недавно появились слухи о том, что пара распалась. Позднее, ситуацию прокомментировал сам фотограф, рассказав в соцсетях, что уже не живет с Гагариной, но сохраняет с ней хорошие отношения, так как супруги хотят оставаться любящими родителями для своих детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Полина Гагарина расстается с мужем-фотографом.