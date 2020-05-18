Полина Гагарина расстается с мужем-фотографом

Полина Гагарина расстается с мужем-фотографом
Полина Гагарина пока молчит. Фото: https://www.instagram.com/gagara1987/

Пока что сама артистка не комментировала эту информацию, а ее супруг не отрицает слухи.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем пишет «СтарХит». Люди, называющие себя друзьями певицы Полины Гагариной, заявили, что она рассталась со своим супругом-фотографом Дмитрием Исхаковым. Причины разлада в семье не разглашаются. Сама Гагарина ничего не говорит о слухах.

Тем временем должность генерального директора компании ООО «Полина Гагарина» теперь занимает не муж певицы, а некая Юлия Сергеевна. Исхаков начал публиковать стихотворения в социальных сетях – судя по всему, вдохновение пришло к нему в непростой период жизни. Ходят слухи, что Исхаков мог изменять Гагариной.

Напоминаем, что пара растила общую дочь Мию. Гагарина не запрещает супругу видеться с ребенком, недавно ребенку устроили грандиозный праздник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лена Миро назвала причины развода Эмина с женой. Она считает, что артист нашел себе новую возлюбленную и поэтому охладел к супруге.

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