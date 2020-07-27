Рэпер Канье Уэст перестал общаться с супругой

Он избегает встреч, а также не отвечает на звонки модели.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем сообщает издание TMZ, ссылаясь на собственные источники. Рэпер Канье Уэст разозлился на Ким Кардашьян и не хочет с ней разговаривать. Артист не поднимает трубку, а также отказывается от личной встречи. Знакомые семьи отмечают, что модель не перестает предпринимать попытки поговорить с Уэстом о его психическом здоровье. Рэпер всячески избегает таких разговоров и все отрицает.

Напоминаем, что Кардашьян публично объяснила, почему рэпер Канье Уэст иногда позволяет себе странные заявления и с чем это связано. Оказывается, у артиста диагностировали биполярное расстройство, так что не всегда реальные желания Уэста связаны с тем, что он говорит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ким Кардашьян рассказала поклонникам о биполярном расстройстве Канье Уэста.