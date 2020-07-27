В Кингисеппе ночью горело здание типографии

В Ленинградской области минувшей ночью произошел пожар в здании типографии, площадь горящего здания составила 150 кв.м.

Об этом информирует пресс-служба главного управления МЧС по Ленобласти. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в Кингисеппе в 22.49. Там горело заброшенное здание на улице Вокзальной. Огонь полыхал на площади 150 квадратных метров.

На месте происшествия работали дюжина спасателей и три спецмашины. Они справились с огнем за три часа. В 00.51 пожарные сообщили о ликвидации огня.

Сведений о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Глобицах пожарные более часа тушили квартиру. В Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар в квартире жилого дома. Спасатели боролись с огнем больше часа.