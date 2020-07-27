В Ленобласти в понедельник частично отключат свет

Жители Ленобласти на несколько часов останутся без света. Фото: unsplash.com

Жители Ленобласти на несколько часов останутся без света. Фото: unsplash.com

Жители ряда населенных пунктов в 16 районах Ленинградской области останутся без электричества в понедельник, 27 июля.

Первый день рабочей недели пройдет для жителей десятков населенных пунктов Ленобласти совсем нерадостно. Как предупреждает филиал ПАО «Ленэнерго», 27 июля специалисты приступят к плановым работам по техобслуживанию электросетевых объектов в 16 областных районах.

Так, свет на время отключат в населенных пунктах Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Волосовского, Волховского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского и Тосненского районов.

С перечнем населенных пунктов и временем прекращения подачи электроэнергии можно ознакомиться на сайте ПАО «Ленэнерго».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделю назад без света остались 13 районов Ленобласти.