В Ленобласти в понедельник частично отключат свет

Жители ряда населенных пунктов в 16 районах Ленинградской области останутся без электричества в понедельник, 27 июля.
Первый день рабочей недели пройдет для жителей десятков населенных пунктов Ленобласти совсем нерадостно. Как предупреждает филиал ПАО «Ленэнерго», 27 июля специалисты приступят к плановым работам по техобслуживанию электросетевых объектов в 16 областных районах.
Так, свет на время отключат в населенных пунктах Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Волосовского, Волховского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского и Тосненского районов.
С перечнем населенных пунктов и временем прекращения подачи электроэнергии можно ознакомиться на сайте ПАО «Ленэнерго».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделю назад без света остались 13 районов Ленобласти.