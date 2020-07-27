27 июля в России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

27 июля в России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
За нелегальный техосмотр оужденному может грозить до 480 часов обязательных работ или арест до полугода. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

С понедельника, 27 июля, в России вводится уголовная ответственность для сторонников нелегального автомобильного техосмотра.

За техосмотр без соответствующей аккредитации нарушитель получит штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за два года. Также осужденному может грозить до 480 часов обязательных работ или арест до полугода.

Руководитель экспертного центра «Деловая Россия» Екатерина Авдеева отметила важность качества и безопасности оказываемых услуг по техосмотру. Эксперт подчеркнула, что привлечение к административной ответственности разгрузит следствие. Также, по ее словам, это даст возможность предпринимателям привести все в порядок, сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты приняли закон о вейпах и кальянах. Запрет на курение электронных изделий будет действовать в тех же местах, где запрещено курение обычных сигарет.

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