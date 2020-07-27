Большинство россиян вылечились от COVID-19 без лекарств

По словам специалиста, более 98% инфицированных выздоравливают, а большинство из них из лекарств принимают лишь жаропонижающие. Фото: Baltphoto

По словам специалиста, более 98% инфицированных выздоравливают, а большинство из них из лекарств принимают лишь жаропонижающие. Фото: Baltphoto

В России большинство пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, идут на поправку без специального лечения.

Об этом в беседе с «Известиями» рассказал руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев. По его словам, более 98% инфицированных выздоравливают, а большинство из них из лекарств принимают лишь жаропонижающие. Однако он не уточнил точную долю тех, кому для выздоровления не потребовались лекарства.

Специалист отметил, что надежным союзником в борьбе с коронавирусом является иммунитет. А главным врагом он назвал панику, которая несет опасность как для пациентов, так и для врачей.

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