Большинство россиян вылечились от COVID-19 без лекарств

В России большинство пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, идут на поправку без специального лечения.
Об этом в беседе с «Известиями» рассказал руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев. По его словам, более 98% инфицированных выздоравливают, а большинство из них из лекарств принимают лишь жаропонижающие. Однако он не уточнил точную долю тех, кому для выздоровления не потребовались лекарства.
Специалист отметил, что надежным союзником в борьбе с коронавирусом является иммунитет. А главным врагом он назвал панику, которая несет опасность как для пациентов, так и для врачей.
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