Какое заболевание в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19

Диабетики нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще. Фото: Pixabay

Диабетики нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще. Фото: Pixabay

Пациенты, страдающие от сахарного диабета, в 12 раз чаще умирают от коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета. Его приводит журнал MedicalXpress.

Так, зараженные коронавирусом пациенты, которые болеют сахарным диабетом, нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, поскольку их хроническое заболевание отягчает симптомы ковида.

Специалисты установили, что диабет находится на втором месте среди факторов, которые приводят заболевание COVID-19 к тяжелой форме. Первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые рекомендуют диабетикам регулярно следить за уровнем сахара в крови и находиться под медицинским наблюдением. Таким пациентам также рекомендуют заниматься спортом и хорошо спать.

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